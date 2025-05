Tchad - Zakouma : Enquête préliminaire sur le crash d'avion d'AFRICAN PARKS

Cette mission était conduite par le Directeur général adjoint de l’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) et comprenait plusieurs inspecteurs, notamment ceux de la Commission Permanente d’Enquête Accident et Incident Avion (CPEAIA). L'équipe s'est rendue sur le site du crash pour examiner les débris calcinés de l’appareil, effectuer des prises de vue, recueillir les témoignages de villageois ayant été témoins de la chute de l'avion, et échanger avec l’exploitant, AFRICAN PARKS.





L'objectif de ces premières investigations est de faciliter la mise en place d’une équipe d’enquêteurs plus large qui sera chargée de déterminer ultérieurement les causes exactes de l'accident. L'ADAC et la CPEAIA ont souligné leur intention de travailler en étroite collaboration avec AFRICAN PARKS, l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'avec les autorités sud-africaines de l’aviation civile.





L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) a tenu à exprimer sa profonde gratitude à l’armée de l’air tchadienne pour avoir mis à disposition un aéronef, permettant ainsi le déplacement rapide et efficace de cette mission préliminaire sur le site de l'accident.