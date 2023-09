Concours international de récitation du Coran : un tchadien remporte la 3e place et 65 millions Fcfa

L'excellence dans la mémorisation, la récitation et l'interprétation du Saint Coran est une réalisation extraordinaire, et c'est exactement ce que les lauréats du Concours International "Roi Abdulaziz" ont accompli. Ce concours annuel prestigieux met en lumière la dévotion, l'engagement et la persévérance des participants, et cette année ne fait pas exception. Voici les remarquables gagnants qui ont été récompensés pour leur maîtrise exceptionnelle du Coran.



Mémorisation Complète du Coran avec les 7 Lectures



1. Ayoub Al Wahibi (Arabie Saoudite) : Ayoub Al Wahibi a décroché la première place dans cette catégorie, remportant ainsi le prestigieux prix de 500 000 riyals.



2. Saad Salim (Algérie) : Saad Salim a obtenu la deuxième place, recevant une récompense bien méritée de 450 000 riyals.



3. Abu Al-Hassan Najm (Tchad) : Abu Al-Hassan Najm, originaire du Tchad, a impressionné le monde en remportant la troisième place et une récompense de 400 000 riyals, équivalant à environ 65 millions de francs CFA.



Mémorisation Complète du Coran avec le Tafsir (Interprétation du Sens des Versets Récités)



1. Amat Al-Shahri (Arabie Saoudite) : Amar Al-Shahri a atteint la première place dans cette catégorie exigeante, remportant un prix de 300 000 riyals.



2. Mohammed Al-Amri (Bahreïn) : Mohammed Al-Amri a décroché la deuxième place et une récompense de 275 000 riyals.



3. Abdulaziz-Atli (Syrie) : Abdulaziz Atli a conquis la troisième place avec brio, recevant un prix de 250 000 riyals.