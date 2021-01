Confédération Africaine de Football : 13 candidats dont un tchadien pour le comité exécutif

La Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF) s’est réunie au Caire les 5 et 6 janvier 2020, sur convocation de son Président Me Michel Kizito Brizoua-Bi, pour effectuer les contrôles d’éligibilité des candidats pour les postes de Président et de membres du Comité Exécutif de la CAF.



Cinq candidatures ont été officiellement enregistrées pour le poste de Président de la CAF et seize candidatures pour les postes de membre du Comité Exécutif à pourvoir.



Les candidats autorisés à figurer sur la liste des candidats éligibles à l’élection des membres du Comité Exécutif sont :

Wadie Jary (Tunisie) ;

Mustapha Ishola Raji (Libéria) ;

Djibrilla Hima Hamidou (Niger) ;

Edwin Simeon- Okraku (Ghana) ;

Adoum Djibrine (Tchad) ;

Suleiman Waberi (Djibouti) ;

Isayas Jira (Ethiopie) ;

Feizal Ismael Sidat (Mozambique) ;

Elvis Raja Chetty (Seychelles) ;

Maclean Cortez Letshwithi (Botswana) ;

Kanizat Ibrahim (Comores) ;

Patricia Rajeriarison (Madagascar) ;

Lawson Hogban-Latré-Kayti Edzona (Togo).