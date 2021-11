Conférence internationale sur la Libye : le président du CMT est arrivé à Paris

Le Président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby est arrivé ce 10 novembre à Paris où il prendra part demain aux travaux de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix et à la Conférence Internationale sur la Libye.



Du 11 au 13 novembre 2021, la capitale française abritera le Forum de Paris sur la paix et la Conférence Internationale des chefs d’État et de Gouvernement consacrée à la crise Libyenne. Mahamat Idriss Deby que ces questions préoccupent au quotidien a fait le déplacement de Paris pour exprimer de vive voix les préoccupations et attentes du Tchad, explique la Présidence.



Il a été accueilli à son arrivée à l’aéroport Le Bourget par l’ambassadeur du Tchad en France, Kedallah Younous Hamidi, le chef de la diplomatie tchadienne Cherif Mahamat Zene et le personnel de la représentation diplomatique.