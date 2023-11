Conférence ministérielle de la Francophonie : La Tunisie passe le témoin à la France

Le prochain Sommet de la Francophonie « s’ouvrira, le 4 octobre 2024, à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones, inauguré le 30 octobre dernier par le Président de la République, M. Emmanuel Macron. Le Sommet se poursuivra à Paris le 5 octobre 2024 », a annoncé Paris ce lundi.



Selon le Quai d'Orsay, le XIXème Sommet de la Francophonie sera un événement majeur, « tant sur le plan diplomatique que politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d’union ». Paris estime que cet événement « sera l’un des temps forts internationaux de l’année 2024 avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » sur le sol français.



Pour lui donner un cachet particulier, le Quai d’Orsay a annoncé qu’« à Paris, il intégrera un Village de la Francophonie, organisé conjointement avec l’Organisation internationale de la Francophonie et ses Etats et gouvernements membres participant au Sommet ».