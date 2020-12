Confinement de N'Djamena : liste des services et activités autorisés

Les services et activités ci-après sont autorisés et ouverts (dérogation) :

- les centres de santé ;

- les cliniques privées ;

- les hôpitaux ;

- les boulangeries ;

- les pharmacies ;

- les étals, commerces et transports des produits alimentaires ;

- les services des pompiers ;

- le service d'eau et d'électricité ;

- les hôtels ;

- les vols cargos.



Il est instauré un service minimum pour les activités suivantes :

- les services publics et privés essentiels ;

- les banques ;

- les stations-service de carburant ;

- les compagnies de téléphonie mobile.



Les dispositions du décret s'appliquent à l'intérieur des limites ci-après :

- à l'Est jusqu'à N'Djamena-Koura ;

- à l'Ouest jusqu'à Mara ;

- au Sud jusqu'à Koundoul ;

- au Nord jusqu'à Djermaya.



Un couvre-feu est instauré dans la ville de N'Djamena à partir de 18 heures jusqu'à 5 heures du matin.