ANALYSE

Conflit Russie-Ukraine : médiation africaine, "un vrai ridicule"

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 17 Juin 2023

Le conflit récent entre la Russie et l'Ukraine a déjà entraîné la mort de plus de 1800 personnes en seulement un mois, un chiffre qui est probablement bien en deçà de la réalité. Plus de 100 000 Soudanais ont fui vers le Tchad. Malheureusement, quatre chefs d'État africains et trois personnalités africaines se rendront en Ukraine puis en Russie pour transmettre un message de paix. Cependant, ces derniers n'ont pas été en mesure d'éteindre les flammes qui dévastent leur propre continent, notamment au Soudan. Sans mentionner la situation d'insécurité qui règne dans des pays tels que la République centrafricaine, le Burkina Faso et le Mali, pour n'en citer que quelques-uns. Comment celui qui n'a pas pu éteindre le feu chez lui peut-il prétendre apporter de l'eau à son voisin ?