Conflit à l’est de la RDC : Denis Sassou N’Guesso exhorte les parties en conflit à poursuivre les négociations en cours

Il était à peu près 12 heures, heure de Brazzaville, lorsque le bateau battant pavillon RDC transportant le président de la République démocratique du Congo, a accosté au Beach de Brazzaville. À sa descente de bateau, Felix Antoine Tshisekédi a été reçu par le premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso.



Cette visite de travail intervient, six jours après l’échec des pourparlers de Luanda devant aboutir à la signature d’un accord de cessez- le feu à l’Est de la RDC afin de rétablir la paix dans l'est de la RD Congo, déchiré depuis plus de 30 ans par des conflits . Alors que Félix Tshisekédi était déjà à Luanda, Paul Kagamé ne s'y est pas rendu, estimant selon Kigali que le sommet n'était "plus pertinent".



Le communiqué de presse sanctionnant cette visite précise qu’au cours de leurs entretiens en tête à tête au palais du peuple, les présidents Sassou N’Guesso et Felix Antoine Tshisekédi ont procédé à un large échange de vues sur des questions d’intérêt commun et se sont réjouis de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre leurs pays.



Ils se sont félicités, ajoute le texte, des conclusions de la 10ème session ordinaire de la Commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays, tenue du 10 au 13 Novembre 2024, à Kinshasa, qui s’inscrivent dans la dynamique de renforcement du bon voisinage.



Saluant les efforts de Denis Sassou N’Guesso, en sa qualité de Président du Comité de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la Libye, dans la recherche des solutions à la crise dans ce pays, le président de la RDC a également saisi l’occasion pour présenter à Son Homologue congolais la situation à l’Est de son pays, l’état du processus de Luanda, poursuit le communiqué.



Denis Sassou N’Guesso, renchéri le communiqué, a réitéré son soutien aux efforts de la médiation de João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola, dans le cadre du processus de Luanda tout en exhortant les parties à poursuivre et privilégier les négociations en cours, moyen par excellence de résolution des conflits.



Aussi, les Présidents Denis Sassou N’Guesso et Félix Antoine Tshisekédi Tshilombo ont exprimé leur préoccupation face à la persistance de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la crise au Soudan et la situation au Proche Orient, qui menacent dangereusement la paix et la stabilité dans cette partie du monde, conclue le texte.