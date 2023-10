Conflit dans le monde : Appel téléphonique entre le Pape et Joe Biden

« Le Pape François s'est entretenu par téléphone avec le président des États-Unis, Joe Biden, dans l’après-midi de ce dimanche 22 octobre », a rapporté la presse du Saint-Siège ajoutant que la conversation a duré environ 20 minutes. Le Souverain pontife et le président ont parlé des «situations de conflit dans le monde et de la nécessité d'identifier des parcours de paix».



« A la fin de la prière de l’Angélus, ce dimanche le Saint-Père a adressé un nouvel appel à la paix affirmant que la guerre était la destruction de la fraternité humaine», demandant la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire et la libération des otages ».