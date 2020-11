Conflit libyen : des conséquences multiples et pesantes dans l'espace du G5 Sahel

"Il y a eu un recul net de la démocratie dans l'espace du G5 Sahel"



Évoquant l'impact dans l'espace du G5 Sahel, Dr. Ahmat Yacoub Dabio énumère des cas d'attaques, de terreurs, des attentats, des trafics d'armes et de drogues, des enlèvements, des fermetures de frontières, tandis que les États fragiles en profitent pour imposer des tracasseries de pièces d'identité, de marchandises et ériger plus de barrières.



D'après lui, "ça a touché la démocratie. Il y a eu un recul net de la démocratie dans l'espace du G5 Sahel. Il y a aussi un recul du développement parce que les États préfèrent investir dans les armes pour se sécuriser. Il y a aussi un recul dans la liberté d'expression. Il y a plus d'investissements dans les armes. Il y a eu des déplacements de populations, des fermetures d'écoles et de centre de santé", à l'exemple du Burkina Faso.



Le Tchad est l'un des pays le plus touché par la crise libyenne. Depuis la chute de Kadhafi, le sud de la Libye échappe au contrôle des autorités libyennes, constate le président du CEDPE. Il relève que le nombre de tchadiens morts en Libye est estimé à plus de 750 personnes.