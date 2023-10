Conflits en RD Congo : des niveaux records d’enfants tués, enlevés et violés

Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’intensification de la violence, les déplacements massifs et la proximité des groupes armés avec les communautés entraînent une augmentation alarmante des cas de meurtres, de mutilations et d’enlèvements d’enfants en RDC.



Si la tendance se poursuit, le pays est en passe d’atteindre de nouveaux sommets depuis le lancement du mécanisme de surveillance et de communication de l’information des Nations Unies en 2005, et de dépasser les records établis en 2022.



« J’ai rencontré des enfants qui ont survécu aux horreurs du recrutement et de l’utilisation par des groupes armés et au traumatisme indescriptible de la violence sexuelle - des atrocités que personne ne devrait subir, et encore moins des enfants », a déclaré dans un communiqué, Sheema Sen Gupta, Directrice de la protection de l’enfance à l’UNICEF, au cours d’une mission d’une semaine en RDC.



Hausse du recrutement et de l’utilisation d’enfants



« Ces histoires poignantes soulignent l’urgence pour le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les civils - en particulier les plus vulnérables, les enfants du pays - et les actions nécessaires de la part des partenaires et des donateurs pour être en mesure d’augmenter nos activités de prévention et d’intervention », a-t-elle ajouté.



Les dernières données montrent une augmentation de 41% du nombre de violations graves vérifiées contre des enfants au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année précédente. Il y a eu 3.377 violations graves contre 2.420 enfants pendant toute l’année 2022, selon le rapport de juin 2023 intitulé Les enfants et les conflits armés.



Le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les groupes armés ont ainsi augmenté de 45% au cours des six premiers mois de l’année. En 2022, 1.545 enfants - dont certains n’avaient que 5 ans - ont été recensés comme ayant été recrutés et utilisés par des groupes armés. Les meurtres et les mutilations d’enfants ont augmenté de 32% au cours de la même période, contre 699 cas l’année dernière.