AFRIQUE

Congo : 24 bâtiments rénovés et 85 salles modernes pour près de 10.000 élèves au complexe scolaire de la Liberté


Alwihda Info | Par Olive Jonala - 27 Octobre 2025


Le président Denis Sassou-N’Guesso a, officiellement, inauguré le vendredi, 24 octobre 2025, le Complexe scolaire de la Liberté, situé dans le 6ème arrondissement de Brazzaville, Talangaï. Sur ce site, l’ancienne école et ancien CEG de la Liberté ont laissé place à deux préscolaires, Six écoles primaires, deux CEG et un lycée d’enseignement général


Denis Sassou N'Guesso dans l'enceinte du complexe scolaire de la Liberté
Près d’un mois après la rentrée des classes pour l’année scolaire 2025-2026, la communauté éducative de Brazzaville, en générale et l’arrondissement 6, Talangaï en particulier a reçu un complexe scolaire moderne qui témoigne de l’engagement continu du gouvernement congolais en faveur du développement du secteur éducatif. Fiancés par la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), dans le cadre de ses responsabilités sociétale, les travaux ont été réalisés en trois mois environ.

Le complexe inauguré est constitué de 24 bâtiments, dont 12 de type R+1 qui ont été rénovés ou construits et comprenant 85 salles de classe modernes, ainsi que 14 logements destinés au personnel enseignant. La capacité d’accueil de l’école a été, considérablement, augmentée, passant à près de 10 000 élèves pour répondre aux besoins éducatifs de la population. Des extensions seront envisagées dans les années à venir pour accueillir davantage d’élèves et diversifier l’offre éducative.

Au total, 405 agents vont travailler dans ce complexe, contribuant à la fois à la gestion quotidienne et à la pérennité de l’établissement, tandis que la sécurité dans et autour du complexe est assuré par un poste de police et un poste de gendarmerie qui y sont implantés. Chacun de ces postes est doté de deux véhicules, afin de permettre des interventions rapides en cas d’incident.

Le complexe scolaire de la Liberté entièrement rénové comprend désormais deux écoles préscolaires, six écoles primaires, deux collèges et un lycée d’enseignement général, qui accueillera dans un premier temps uniquement les élèves de seconde lors de cette rentrée.


