Congo/Azerbaïdjan: Denis Sassou-N’Guesso satisfait des résultats de sa visite à Bakou 

Dès l’entame de son propos, Denis Sassou-N’Guesso a remercié le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour l’avoir invité à visiter son pays. « Je voudrais sincèrement remercier le président de l’Azerbaïdjan … de créer les conditions nécessaires pour faire de cette visite officielle une réalité »,a déclaré le chef de l’Etat congolais qui a trouvé en cette visite l’occasion de « voir la beauté de ce pays et son développement économique ».



Denis Sassou-N’Guesso a salué les relations établies entre le Congo et l’Azerbaïdjan.« Nous saluons les relations déjà établies entre nos pays et les préparatifs de l’Azerbaïdjan pour la COP 29. Nous invitons les responsables azerbaïdjanais à se tenir aux côtés de notre pays dans la lutte contre le changement climatique », a renchéri le chef de l’Etat congolais devant la presse.



La protection de l’environnement au menu des échanges



L’environnement figure en bonne place dans les accords de coopération signés par le Congo et l’Azerbaïdjan au cours de la visite de Denis Sassou-N’Guesso à Bakou. Et, l’environnement n’a pas été absent lors de la conférence de presse qu’ont animée les deux chefs d’Etat. Ainsi, Denis Sassou-N’Guesso a informé le président Ilham Aliyev des objectifs poursuivis par le Congo en organisant du 26 au 28 octobre 2023, à Kintélé, en République du Congo, le sommet des trois plus grands bassins forestiers tropicaux du monde : l'Amazonie, le bassin Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est et le bassin du Congo.



A ce sujet, le chef de l’Eta t congolais a demandé à son homologue de prendre en compte les conclusions de ce sommet. « Nous ne pouvons que lui demander de considérer les résultats du sommet car, cette année l'Azerbaïdjan accueillera la COP 29. Nous avons également rendu compte de l'événement de la Décennie africaine et mondiale du boisement qui se tiendra à Brazzaville les 2 et 3juillet de cette année.



Il s'agit d'une initiative lancée par le Congo lors de la COP 27 à Charm el-Cheikh », a expliqué Denis Sassou-N’Guesso. «… L'Union africaine, l'ONU et le Congo organiseront une conférence pour concrétiser cette idée [sur la « décennie mondiale du boisement »] et réaliser ce projet. Nous avons invité les responsables azerbaïdjanais impliqués dans l'organisation de la COP29 à nous rejoindre en juillet pour mettre en œuvre cette idée, puis l'adopter lors de la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York », a poursuivi le président de la République.



Pour lui, les deux pays sont « …engagés à développer cette coopération … dans tous les secteurs mentionnés ».Selon le chef de l’Etat congolais, les représentants des deux pays vont travailler ensemble pour finaliser les projets retenus. « Le Président et moi-même constituons une étape importante. À mon avis, cela guidera les activités entre nos pays dans tous les domaines au cours des mois et des années à venir », a poursuivi Denis Sassou-N’Guesso qui s’est dit « très heureux de l'accueil chaleureux et convivial » qui lui a été réservé à Bakou.