Congo-Chine : les 60 ans de la coopération célébrés sous le sceau culturel à Brazzaville

Il y a 60 ans, le 22 février 1964, la République du Congo et la République populaire de Chine établissaient les relations diplomatiques. Ainsi fut marqué le point de départ d’une relation fructueuse entre les deux pays. Pour commémorer l’événement, les festivités ont donné lieu au vernissage d’une exposition-photo et à un banquet avec toast offert par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso au palais du peuple, en présence de la délégation chinoise conduite par l’ambassadeur de Chine au Congo et du vice-gouverneur de la province de Tiang-su.



Des tableaux ont illustré les activités de l’ambassade de Chine au Congo, les actes et actions diplomatiques entre les deux pays, mais aussi les gestes forts entre les chefs d’Etat du Congo et de la Chine. On y voit, par exemple, les visites officielles des dirigeants. Les tableaux relatant la visite d’Etat effectuée, en mars 2013 par le président chinois, Xi Jinping en République du Congo ainsi que la visite d’Etat du président Denis Sassou-N’Guesso, en septembre 2018, dans la ville de Shaoshan, dans la province de Human ont particulièrement attiré l’attention du chef de l’Etat congolais.



Le tableau illustrant la rencontre en 1964 entre le président chinois Mao Zedong et le président congolais, Alphonse Massamba Débat et l’accueil à l’aéroport de Beijing par le premier ministre chinois, Zhou Enlai, du président congolais, Marien Ngouabi en visite en chine, en 1973 n’a pas laissé indifférent les visiteurs.



A la faveur de cette exposition, le président Denis Sassou N’Guesso a apprécié quelques décibels fredonnés par un instrument de musique traditionnelle chinoise. Il a également dégusté quelques produits alimentaires chinois exposés pour la circonstance dans la salle de l’exposition qui a constitué la première phase des festivités.



La seconde étape de cette commémoration a été le banquet, avec toasts, offert par Denis Sassou-N’Guesso en l’honneur de la délégation chinoise. Ici, les convives ont suivi les messages échangés entre les présidents Denis Sassou N’Guesso et Xi Jinping à l’occasion des 60 ans de coopération entre leurs deux pays. Les deux chefs d’Etat se sont mutuellement félicité de la parfaite santé dont jouissent les relations diplomatiques entre le Congo et la Chine. Ils ont envisagé un meilleur avenir pour cette coopération mutuellement bénéfique.



Dans son discours-toast lu à la suite des messages des chefs d’Etat, l’ambassadeur de Chine au Congo a souligné que le Congo est l’un des premiers pays africains à avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine et soutenu le rétablissement de la République populaire de Chine dans son siège légitime aux nations Unies. Au cours des 60 ans écoulés, a-t-elle, déclaré, « les relations sino-congolaises sont marquées par la recherche de la solidarité, de la Coopération et des intérêts communs, qui donnent un exemple dans la coopération sud-sud au niveau mondial ». « La Chine et le Congo doivent continuer d’être partenaires pour rechercher la coopération gagnant-gagnant », a-t-elle renchéri.



En réponse à l’ambassadeur de la Chine, le ministre congolais des affaires étrangères, Jean-Claude Gackosso a exprimé sa satisfaction suite au message du président chinois, Xi Jinping, à son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso. « Je salue cet acte qui exprime la forte amitié entre nos deux chefs d’Etat et nos deux peuples… », a-t-il déclaré. Le ministre congolais des affaires étrangères a également loué les efforts chinois qui ont permis " d’arpenter le niveau de développement de leur pays à sa propre cadence ".



Le banquet a aussi été agrémenté par des spectacles produits par des artistes congolais et chinois avant une séquence d’arts martiaux exhibés par les sportifs chinois.



A noter que, le Congo, et la Chine sont actuellement liés par un solide partenariat stratégique global établi en juillet 2016.