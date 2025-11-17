Congo : Denis Sassou-N’Guesso à Pointe-Noire et dans le Kouilou pour lancer des projets structurants

Le séjour présidentiel au bord de l’océan est principalement dédié pendant trois jours de trois jours (du 16 au 18 décembre) au lancement de projets structurants visant à renforcer le développement social, éducatif et économique de la région du Kouilou, partant au Congo.



Denis Sassou-N’Guesso ouvrira officiellement la voix aux étudiants de l'Université Catholique de Liambu, située dans le district de Loango. Cet établissement d’enseignements supérieurs est appelé à devenir un pôle d'excellence académique au sud du pays.



Le président de la République procédera par la suite à l'inauguration de l'Institut National de Biologie et de veille sanitaire. Cette nouvelle structure de recherche est destinée à dynamiser les études scientifiques, notamment, dans les domaines de la biodiversité et de la santé publique.



Le chef de l’Etat posera également la première pierre pour la construction du musée de l’esclavage. Un vrai trait d’union entre le passé et le présent, ce musée est un symbole culturel qui revêt une importance capitale pour la conservation de la mémoire et la valorisation du patrimoine national. Il rappelle le rôle du Congo et de la région dans la traite transatlantique.



Denis Sassou-N’Guesso effectuera également une visite à l’huilerie Afrique Oil industrie du Kouilou, basée dans le district d’Hinda. Cette visite est un signe de soutien du président de la République à l’industrialisation du Congo.



Pour avoir compris l’intérêt de ces projets pour elles, les populations ont réservé un accueil digne de la confiance qu’elles ont en leur chef d’Etat. Ainsi, dès son arrivée à l'aéroport Denis Sassou N’Guesso a été accueilli par une foule en liesse, nombreuse et enthousiaste. Des jeunes, des adultes de tous les sexes ont peuplé les bordures des artères empruntées par le cortège présidentiel. C’est un bain de foule telle que le président de la République sourire aux lèvres levait tantôt la main droite, tantôt la gauche pour saluer ses compatriotes marquant ainsi sa symbiose avec son peuple.



Denis Sassou N’Guesso est venu donner un coup d’accélérateur à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale pour le développement des départements de Pointe-Noire et du Kouilou.