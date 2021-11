AFRIQUE Congo-Humanitaire : une caravane de santé du cabinet R.E.S.T.O.R.E. Worldwide attendue à Pointe-Noire courant 2022

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 26 Novembre 2021

L’œuvre de cette campagne salutaire de santé est de la fondation Brice Dimitri Bayendissa. Séjournant à Los Angeles, aux Etats Unis d’Amérique, son président, le député Brice Dimitri Bayendissa a obtenu, au cours d’une séance de travail, le soutien du Dr Michael K. Obeng, patron du cabinet R.E.S.T.O.R.E. Worldwide, qui a pris l’engagement de faire le déplacement de Pointe-Noire, pour administrer gratuitement des soins de qualité sur la chirurgie plastique et reconstructive spécialisée et les soins médicaux généraux, aux personnes souffrant des diverses malformations.

A travers ce partenariat, le cabinet R.E.S.T.O.R.E. qui a déjà entrepris des missions humanitaires au Gabon, Colombie, au Salvador, en Birmanie, au Vietnam et bien d’autres s’apprête à se rendre au Sénégal pour une campagne de santé. Après Dakar et à une date qui reste à confirmer, il va effectuer la même caravane de santé à Pointe noire, en République du Congo, pour apporter la chirurgie reconstructive aux personnes souffrant de malformations accidentelles ou congénitales et apporter l’assistance et l’encadrement au personnel de santé local sur la façon de mieux gérer des cas de patients spécifiques, a rassuré Brice Dimitri Bayendissa.

« Ensemble, nous R.E.S.T.O.R.E. espérons, fonction et forme esthétique à l’endroit où il existait autrefois ou « comment les choses devraient être », cette phrase résume l’essentiel des missions de ce nouveau partenaire de la fondation Brice Dimitri Bayendissa. Cette organisation, qui s’engage à travailler avec la fondation Brice Dimitri Bayendissa entreprend des projets missionnaires dans d’autres pays, pour fournir gratuitement des services de chirurgie reconstructive et des services médicaux connexes aux enfants maltraités et aux personnes battues, présentant des malformations accidentelles et congénitales. Le Dr. Michael K. Obeng en est le fondateur.

De ce point de vue, le Dr Obeng se rend dans les pays du tiers monde pour faire don de ses compétences chirurgicales par l’intermédiaire de son organisme à but non lucratif, R.E.S.T.O.R.E. Worldwide Inc. En outre, le Dr Obeng défend les intérêts des personnes défavorisées aux États-Unis, en éduquant les patientes sur les options de chirurgie reconstructive du sein sûres disponibles après avoir subi un traitement contre le cancer du sein.

Noir américain, le Dr. Michael K. Obeng, fondateur et PDG de R.E.S.T.O.R.E, est fier de traiter chaque patient comme une famille. Dans ce sens, il a pris l’engagement de venir au Congo, question d’ajouter ce pays sur la liste des actions entreprises par son cabinet. « Grace à la considération que j’ai du député Brice Dimitri Bayendissa, qui a présenté le besoin de son pays dans ce sens, je me rendrai très prochainement au Congo pour soulager les peines de quelques congolais. » A déclaré le Dr Obeng.

Le Dr Obeng est un chirurgien plasticien certifié par le conseil d’administration ainsi qu’il est un membre de l’American College of Surgeons et le propriétaire de MiKO Plastic Surgery situé à Beverly Hills en Californie. Il est chirurgien plasticien et reconstructeur très recherché. Son succès chirurgical, son expertise cosmétique et reconstructive et son travail caritatif, par le biais de R.E.S.T.O.R.E. sont souvent présentés comme des actions de bienfaisance.

A l’évidence, le Docteur Obeng, après Dakar, au Sénégal, où il est attendu courant décembre, fera honneur à la fondation Brice Dimitri Bayendissa, en foulant le sol de la capitale économique congolaise à une date à déterminer courant 2022, afin d’apporter la chirurgie reconstructive, grâce à des efforts de reconstruction exceptionnels.

Brice Dimitri Bayendissa a jugé de positif le partenariat qu’il de nouer avec le Dr Michael K. Obeng. Puisque, précise le président de la fondation Bayendissa, le Dr Obeng figure parmi les « meilleurs chirurgiens plasticiens américains », nommé par le Consumer’s Research Council of America en 2011. « Il se spécialise dans la chirurgie esthétique du visage, du cou, de la poitrine, du corps, du tronc, des extrémités et des organes génitaux. » Pouvait poursuivre Brice Dimitri Bayendissa avant d’ajouter que « Le Dr Obeng est l’un des rares chirurgiens au monde à avoir réussi à rattacher un membre. Il est un expert en chirurgie reconstructive complexe, ainsi qu’en chirurgie de la main et micro-neurovasculaire. »

C’est bien ce salut que ce chirurgien américain entend apporter aux personnes souffrant des malformations à Pointe-Noire, grâce au management et au concours de la Fondation Brice Dimitri Bayendissa.





