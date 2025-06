Congo- Hydrocarbures : La SNPC réaffirme son attachement au partenariat signé avec la Sonatrach

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur l’état d’avancement de la convention signée, entre les deux sociétés en novembre 2023.



La SNPC face aux enjeux de la transition énergétique



La SNPC est pleinement engagée dans la transition énergétique et dans la préservation de la biodiversité à travers les projets de valorisation du gaz naturel et d’afforestation. D’où la nécessité de diversifier les partenaires. C’est le cas de la Sonatrach, avec qui la SNPC a noué un partenariat, en vue d’impulser une dynamique de coopération internationale visant à optimiser les ressources et à promouvoir une croissance économique durable.



Pour renforcer ce partenariat, le Président Directeur Général du Groupe SONATRACH, Rachid HACHICHI a invité la SNPC a participé à la 12ème édition des Journées Scientifiques et Techniques organisées par cette société dans la ville d’Oran.



En marge de la conférence, s’est tenue une rencontre entre les deux directeurs généraux, Rachid HACHICHI de la Sonatrach et Maixent Raoul OMINGA de la SNPC.



Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur l’état d’avancement de la convention signée, en novembre 2023, entre les deux sociétés nationales en rapport avec la formation des agents du Groupe SNPC.



A ce jour, 49 agents ont bénéficié de formations, de certifications et de stages pratiques dans différents domaines sur les sites opérationnels de Sonatrach. Il a également été envisagé une assistance technique pour le projet de modernisation de la Congolaise de Raffinage (CORAF) au travers d’un groupe projet conjoint. « Nous réaffirmons notre attachement à ce partenariat exemplaire, qui illustre la synergie entre deux entreprises nationales résolument engagées dans le développement des compétences africaines dans le secteur de l’énergie » a affirmé Maixent Raoul OMINGA, Directeur Général de la SNPC.



En rappel, La SNPC et SONATRACH partagent une vision commune de l'importance du développement de l'industrie des hydrocarbures dans le respect des normes environnementales et de la responsabilité sociale.



Créée le 23 avril 1998, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) est la seule entreprise publique dont la mission est de contribuer au développement et à la gestion efficace du patrimoine pétrolier congolais, avec pour mission d’explorer, d’exploiter, de développer et de distribuer les hydrocarbures du Congo, en partenariat avec des sociétés œuvrant dans le secteur des hydrocarbures.