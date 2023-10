Congo-Italie : la présidente du conseil des ministres italien attendue à Brazzaville pour une visite de travail

Arrivée à Brazzaville en fin d’après-midi, Giorgia Meloni, actuellement Présidente du Conseil des Ministres de la République Italienne, effectue sa première visite en République du Congo. Cette visite revêt une importance particulière, offrant à ces deux pays l'opportunité de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération tout en évaluant le bilan et les perspectives de leur coopération couvrant divers domaines.



Les Enjeux de la Visite



Lors de sa visite en tant que Président du Conseil des Ministres italiens le 20 juillet 2014, Mattéo Renzi, la plus haute autorité italienne à se rendre au Congo, a exprimé son regret quant au manque de visites officielles de haut niveau entre les autorités congolaises et italiennes. Sa visite à Brazzaville a ainsi inauguré une nouvelle ère dans la coopération bilatérale, élargissant les domaines de coopération au-delà des hydrocarbures, qui les avaient longtemps définis.



La Présidente du Conseil des Ministres italiens, Giorgia Meloni, arrive donc à Brazzaville pour une visite essentiellement axée sur des questions bilatérales. Les entretiens en tête à tête entre les deux personnalités mettront en lumière la mise en œuvre de l'accord signé en octobre 2020 entre les deux pays concernant la coopération militaire et technique.



De plus, cette visite pourrait insuffler une nouvelle dynamique pour favoriser l'implantation durable des investisseurs italiens au Congo. Un accord pour la coopération dans le domaine de l'énergie a été signé le 22 avril 2022 entre le Congo et l'Italie. Parallèlement, une lettre d'intention a été conclue entre le Congo et la société ENI SPA, visant la production et l'exportation de gaz naturel, ainsi que des initiatives en faveur de la transition écologique en République du Congo.



Une Coopération de Plus de 50 Ans



La coopération diplomatique entre l'Italie et le Congo remonte à 1968. Depuis 2012, cette coopération s'est étendue aux domaines des infrastructures, de la culture et du sport. La visite d'État effectuée à Brazzaville en 2014 par le Premier Ministre Mattéo Renzi a considérablement renforcé ces liens.



Lors de cette visite, deux accords de coopération ont été signés. L'un concernait le renouvellement des réserves pétrolières congolaises et la valorisation du gaz, tandis que l'autre visait à augmenter la part locale dans les activités pétrolières au Congo. Un mémorandum économique a également été établi, portant sur la construction d'un quartier moderne à Kintélé, illustrant l'essor significatif de cette coopération.