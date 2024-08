Congo-Kazakhstan : la SNPC et la KazMunayGas désormais liées par un accord de coopération

Cet accord qui marque un tournant décisif dans le renforcement de la coopération entre le Congo et le Kazakhstan vise à promouvoir une coopération mutuellement avantageuse dans divers aspects de l'industrie des hydrocarbures.



Un accord à multiples facettes



L'accord liant les deux États dans le domaine des hydrocarbures a été paraphé côté congolais par le Directeur Général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga et côté Kazakh par le Président du Conseil d'Administration de KazMunayGas, Ashat Khassenov, en présence des hauts représentants des deux gouvernements.



Conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, cet accord s’articule autour de plusieurs axes de coopération. L’Échange d'Informations et d'Expertise est le premier axe de cet accord. Ici Les deux parties s'engagent à partager des informations, de la documentation et des expertises dans le domaine de la recherche et de la promotion de l'exploitation des hydrocarbures.



Il sera aussi question dans cet accord de la Formation et de la Participation aux manifestations. L’objectif poursuivi, dans ce volet, est de renforcer les compétences dans l'exploitation et la promotion des hydrocarbures. Les deux parties entendent également réaliser conjointement des études dans les domaines de l'exploitation, de la promotion et de la production des hydrocarbures.



Cet accord met également un accent particulier sur l'étude des opportunités de coopération dans les services liés au secteur des hydrocarbures, tels que le raffinage, la logistique d'approvisionnement, le stockage, le transport, et bien d'autres.



Au terme de cet accord la SNPC et la KazMunayGas se sont convenues de créer un Comité Mixte de Suivi pour superviser la mise en œuvre de cet accord et garantir la réalisation de ses objectifs. Ce comité se réunira alternativement au Congo et au Kazakhstan, ou à tout autre endroit convenu entre les parties.



Un accord porteur d'espoir



Le DG de la SNPC a salué cet accord qui, selon lui, offre des perspectives prometteuses. “La SNPC se réjouit des perspectives qu'offre cet accord pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles dans le secteur des hydrocarbures, et pour développer des partenariats stratégiques bénéfiques pour nos deux pays. » A-t-il déclaré.



Cet accord, a poursuivi Maixent Raoul Ominga, s’inscrit dans une dynamique de pérennisation, d’amélioration continue et de maîtrise de l’efficacité de l’action de la SNPC par des initiatives en ligne avec la politique du Gouvernement.



A noter que, cet accord de coopération est entré en vigueur provisoirement dès sa signature et sera officiellement mis en application après notification diplomatique de l'accomplissement des procédures internes requises dans les deux pays.