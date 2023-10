AFRIQUE Congo: Le Rotary Club Brazzaville Libota vole au secours de l’école primaire Rigobert Ngouolali à Makabandilou

Par Olive Jonala - 17 Octobre 2023



Grâce au Rotary Club Brazzaville Libota, l’école primaire Rigobert Ngouolali à Makabandilou dans le 9ème arrondissement de Brazzaville a été dotée d’une fontaine et d’un espace de jeux pour le préscolaire. Ces infrastructures ont été remises aux bénéficiaires le samedi, 14 octobre 2023.



Les élèves de l’école primaire Rigobert Ngouolali vont dorénavant s'abreuver sur place, alors que le mur de clôture séparant le préscolaire de l'école primaire a été réhabilité avec un portail installé. Ces infrastructures réalisées par le Rotary Club Brazzaville Libota ont été remises officiellement au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’école.



Cette cérémonie a connu la présence de Mme la directrice de Cabinet, représentant le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, du directeur départementale de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation (DDEPSA) de Brazzaville, de Mme la Maire de Djiri et des cadres du Rotary district 9150.



A l’occasion, la présidente de la commission "actions du Rotary Club Brazzaville Libota ", Mme Yolande Yvette Ambendé a remis, à titre symbolique, un don de fournitures de bureau à la directrice du cabinet du ministre en charge de l’enseignement primaire qui à son tour à transmis au directeur départemental de l’enseignement primaire de Brazzaville. Anasthasie Félicité Mamtsiba, inspectrice, chef de la circonscription scolaire de Djiri qui a reçu le don des mains du DDEPSA l’a transmis, en dernier ressort, au directeur de l’école.



Justifiant ce geste, Mme Yolande Yvette Ambendé a fait savoir que « l'eau et l'assainissement, l'alphabétisation et l'éducation de base font partie des axes stratégiques du rotary international ». C’est donc dans cet esprit que s’inscrit l’action que son club a menée au profit de l’école Rigobert Ngouolali, a-t-elle poursuivi, avant de préciser que cette livraison est le premier module d'un projet pluriannuel qui se poursuivra dans les jours à venir. « Notre objectif, a-t-elle poursuivi, est de renforcer les capacités des collectivités à proposer une bonne éducation de base, pour réduire les inégalités entre les sexes en matière d'éducation, mais aussi d’améliorer l'alphabétisation des enfants et des adultes », a affirmé Yolande Yvette Ambendé



L’assistant du Gouverneur du Rotary District 9150, Michrist Kaba-Mboko qui a pris la parole à cette occasion a souligné qu’« il est bon, qu'à côté de l'Etat, la société civile, à travers des ONG, continuent à jouer leur partition dans cet effort national ». Les actions que le Rotary International mène dans les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement, la prévention de la paix, l'accès à l'eau, etc. s’inscrivent dans ce cadre, a-t-il expliqué. « L'action de ce jour est donc la continuité de notre engagement en République du Congo et, particulièrement à Brazzaville », a-t-il conclu.



Le directeur de l’établissement, Alphonse Douniama, bénéficiaire du don a remercié le Rotary Club Brazzaville Libota pour cette action, combien louable. Il a souhaité que ce club examine la possibilité de mettre en place une cantine scolaire dans son école pour inciter les enfants à venir étudier. Pour leur part, les parents d’élèves de cette école espèrentat que « l’action de ce jour contribuera fortement à améliorer la qualité de l'éducation dans notre pays ».





