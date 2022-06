Congo-Législatives 2022 : entrée en triomphe à Komono d’Arcène Niamba

L’objectif de cette démarche, aux allures d’une entrée politique est de d’écouter, de recueillir les doléances et discuter avec la population de Komono. Une population, qui, depuis Lissengué, un quartier annonçant les couleurs de cette localité, jusqu’à la place rouge, où elle s’est amassée et mobilisée fortement, a réservé au candidat Arcène Niamba et sa suite un accueil des grands jours.



A quelques jours du lancement l’ouverture de la campagne électorale comptant pour les élections législatives et locales 2022, les états-majors politiques mettent les bouchées doubles pour ratisser large. La tournée d’une semaine du candidat indépendant Arcène Niamba s’inscrit dans cette perspective ; une perspective, dès son entame, a servi de tribune aux comités de soutien de présenter le postulant à la députation dans cette partie de la Lékoumou, d’être présenté à ses futurs électeurs.

La tournée enclenchée ce 17 juin, pourrait connaître son épilogue le 22 juin prochain. Au cours de celle-ci, le candidat-député ira à la rencontre des habitants, potentiels électeurs, des coins et recoins de Komono, pour d’abord et avant tout les écouter, avant de revenir les parler au cours de la campagne électorale, qui devrait s’ouvrir sous peu.



Alignée le long de la route Sibiti-Komono, à l’entrée du quartier Lissengué à la place rouge de Komono, en passant par d’autres places significatives de ladite circonscription électorale, la population a réservé un accueil enthousiaste, ponctué de quelques pas et danses sous le rythmique du folklore qui n’a pas laissé indiffèrent le candidat député, à telle enseigne qu’il a exhibé quelques pas de danse, signe de communion entre lui et ses futurs électeurs.



Appréciant à sa juste valeur cet accueil délirant, le candidat -député a dit toute sa satisfaction. « C’est toujours avec beaucoup d’émotions que l’on revient aux sources, rencontrer ses parents, qui vous reçoivent avec un accueil aussi chaleureux ». A-t-il souligné avant d’ajouter « Tout ce que vous avez vu se passe de tout commentaire. Je suis satisfait ».

Arcène Niamba, en compagnie de son binôme, Sylvère Bitsamina, n’a pas manqué de préciser sa motivation en faisant ce déplacement de Komono « Nous sommes venus discuter avec les parents, les écouter. Et nous avons un agenda avec d’activités, aussi que nous allons exécuter au cours de la semaine, que nous allons passer ici. »



A noter qu’au cours de cette cérémonie, le candidat-député et l’équipe de soutien à sa campagne ont été présentée à leurs futurs électeurs.