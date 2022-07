Congo-Législatives : La jeunesse de Tié Tié 2 prend langue et date avec le candidat Christo Colomb Kiminou

C’est une jeunesse de la 2ème circonscription de Tié Tié, qui s’est mobilisé ce 29 juin 2022, pour appuyer Christo Colomb Kiminou, postulant à la députation pour le compte de cette localité. Un seul vœu pour donner à Tié Tié 2 un homme attaché au vivre-ensemble et à l’humanisme.



Ces jeunes ont pris le bâton de pèlerin en crieurs pour mobiliser les potentiels électeurs en faveur du candidat Christo Colomb Kiminou et en marketer de l’image de celui qui fonde tous leur espoir. La seule aspiration de cette jeunesse c’est le renouveau, puisque Tié Tié 2 demeure à ce jour une localité enclavée, voire coupée, à certains endroits du reste de la ville.



Le candidat indépendant, Christo Colomb Kiminou a bien perçu l’engagement et la détermination de cette jeunesse. De ce point de vue il les rassurer de sa volonté d’aller de l’avant sans reculer. Pour qu’il en soit ainsi, « le devoir de cette jeunesse est de se mobiliser massivement les 4 et 10 juillet 2022, jours des scrutins pour un vote sanction et massivement, afin de donner à Tié Tié 2 une nouvelle chance, celle d’aspirer au développement par le changement de paradigme.



A la vérité, il se noue entre la jeunesse et le candidat député de Tié Tié 2 une complicité qui, à travers le vote sanction, offrira à cette entité administrative de Pointe-Noire, la possibilité d’aller vers des lendemains meilleurs.