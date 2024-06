Congo - Russie : Sergueï Lavrov accueilli à Oyo

Sergueï Lavrov a été accueilli à l’aéroport international d’Ollombo, situé à environ 10 km d’Oyo, par son homologue congolais, Jean Claude Gakosso.



Les deux personnalités ont par la suite pris la direction de la ville d’Oyo, où le ministre Sergueï Lavrov a entamé, ainsi, une visite de travail de 48 h. Il sera reçu en audience ce mardi, par le président Denis Sassou N’Guesso qui séjourne à Oyo depuis dimanche dernier.



Dénis Sassou-N’Guesso et Serguei Lavrov vont traiter des sujets liés à la coopération bilatérale, notamment l’éducation et la formation des jeunes congolais dans divers domaines .La crise libyenne figure également au menu de leurs échanges. Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso, préside le Comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye.



Cette visite est la deuxième qu’effectue le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, à Oyo, après celle de juillet 2022. A cette occasion, les autorités congolaises avaient réaffirmé leur neutralité dans la crise entre la Russie et l’Ukraine, appelant les belligérants au dialogue.