Congo-Rwanda : huit accords de coopération signés à Brazzaville

Vieille de 40 ans, la coopération entre le Congo et le Rwanda a franchi une nouvelle étape, ce 12 avril, à la faveur de la visite d’Etat qu’effectue le président rwandais en République du Congo depuis le 11 avril. Après un si long tête à tête, les deux chefs d’Etat ont assisté au palais du peuple à la signature de huit accords de coopération. Il s’est agi, notamment de deux mémorandums d’entente, deux protocoles d’accord, un accord cadre, un protocole d’accord, un accord de coopération, ainsi qu’une convention de concession.



Excepté la convention de concession qui a été signée côté Rwanda par le PDG de Crystal Ventures Limited , tous les autres instruments juridiques ainsi conclus entre le Congo et le Rwanda ont été paraphés respectivement par le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public privé du Congo et celui de la coopération internationale du Rwanda. Ils concernent les domaines de l’agriculture, des infrastructures, des PME et de l’artisanat, de la culture et des arts, du commerce et de l’industrie, des mines et de la géologie, de l’éducation civique et de la formation qualifiante.



Après cette série d’accords les deux chefs d’Etat ont quitté Brazzaville pour Oyo dans la Cuvette où le président rwandais visitera des unités économiques basées dans cette localité.