SPORTS Congo-Sport : Sélection remporte la 4ème édition du tournoi « Vivre ensemble dans Mbota » à Pointe-Noire

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 6 Octobre 2021

Le Football Club sélection a battu l’équipe de l’Apocalypse à l’issu des épreuves de tir au but, après 80 minutes de jeu pleins de rebondissements, soldées par un score de parité de 1 but partout. Cette rencontre sportive s’est déroulée, ce dimanche 3 octobre 2021, au stade de l’école 8 févier 1964, de Mbota, en présence de l’initiateur de la dynamique du « vivre-ensemble dans Mbota », le député de Loandjili 2, Fred MAMONA.

La 4ème édition du tournoi « Vivre-ensemble dans Mbota », a rendu son épilogue. FC Sélection en sort vainqueur après avoir eu raison de l’Apocalypse. 4 tirs contre 2, à la fin de l’épreuve des tirs-au-but.



Au cours de cette partie de Football, les deux équipes ont étalé un jeu collectif. En effet les 40 premières minutes ont tourné à la faveur de FC Sélection, en rouge et blanc, en ouvrant le score à la 24ème minute de jeu. Malgré les tentatives d’égalisation, l’Apocalypse, en orange et noir, ne réussira pas à battre le portier de l’équipe adverse. Le score restera inchangé jusqu’à la mi-temps.



De retour sur l’aire de jeu, l’équipe de l’Apocalypse accentue la pression sur son adversaire, sans obtenir le changement de résultat. C’est à la 20ème minute de la reprise que l’équipe de l’Apocalypse obtient l’égalisation, sur une combinaison qui s’est terminée dans les filets.



C’est sur le score 1-1 que les deux équipes vont se séparer au coup de sifflet final. Les 80 minutes de match vont faire place à l’épreuve de tirs au but. Pour avoir manqué 3 tirs contre 1, l’équipe de l’Apocalypse ne parviendra pas à soulever le trophée de la 4ème édition. C’est sa rivale, FC Sélection qui en aura le mérite.



Le fair-play a prévalu tout au long de la rencontre sportive. Les deux équipes ont pu expérimenter la valeur du « vivre-ensemble ». Et le député de Loandjili 2, Fred MAMONA peut s’en satisfaire : « l’organisation de ce tournoi est devenue une tradition dans Mbota », précisait-il. « L’initiative de ce tournoi est une manière d’occuper la jeunesse en cette période de vacances et de renforcer le vivre-ensemble au sein de notre circonscription. » Pouvait-il poursuivre avant d’ajouter « Nous avons saisi, également, cette opportunité pour intensifier la sensibilisation à la vaccination, afin de gagner la bataille contre l’ennemi invisible, à savoir le Coronavirus. »



Pour le chef du quartier, Nicolas MASSENGA, le sport unit les peuples. « Les jeunes ont donné le meilleur d’eux et ont pu cimenter l’unité des filles et fils du Congo ». A-t-il fait savoir.



Le lancement de la 4ème édition du tournoi « Vivre-ensemble dans Mbota » a eu lieu le 12 septembre. Sous la forme d’un tournoi inter-quartiers, elle a mis en compétition 8 équipes de football de la 2ème circonscription électorale de Loandjili, dans la ville océane de la République du Congo.





Dans la même rubrique : < > Tchad : un tournoi de football à Ati pour marquer la rentrée scolaire Championnat d'Afrique FIBA U16 : deux joueurs du Tchad remportent des trophées Tchad : la pétanque prend ses marques