Congo : bientôt le déclenclavement du bassin de production de Kounzoulou

Au cours de sa visite, le président Denis Sassou-N’Guesso était accompagné du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso et du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo.



«Je suis très heureux de constater les résultats du travail des Kimbanguistes, pas seulement des Kimbanguistes du Congo, mais des Kimbanguistes du monde entier qui soutiennent ce projet. Je suis venu constater et, ensuite, féliciter les producteurs et les dirigeants. Nous avons vu ici, des productions de manioc, de riz, de soja, de maïs, d’arachide, une grande production », a déclaré le président Sassou N’Guesso, à l’issue de la visite des entrepôts du centre où sont soigneusement rangés des sacs des différentes récoltes.



Selon lui, c’est là, un bel exemple que donne à l’ensemble du pays, cette communauté religieuse kimbanguiste. « Des gens de bonne volonté qui se mettent ensemble pour produire et les résultats sont là », a-t-il souligné.



Après avoir recueilli leurs doléances, le chef de l’Etat a rassurés des producteurs de la volonté du gouvernement de contribuer à l’essor de ce centre, de désenclaver Kounzoulou, ce grand bassin de production, d’y construire des infrastructures scolaires et sanitaires et de le raccorder au réseau énergétique national.



Pour marquer son passage à Kounzoulou, Denis Sassou N’Guesso a semé des graines de soja et des boutures de manioc. Galvanisés par cette visite, les Kimbanguistes, femmes, hommes et enfants, dans leurs tenues teintées de vert et de blanc, ont exécuté une parade sous les trompettes et saxophones de leur célèbre fanfare.



Lancé en 1983 et relancé en juin 2022, après une période de latence, le centre agropastoral kimbanguiste de Kounzoulou entend accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2022 – 2026 initié par le Président de la République. Ce centre couvre une superficie de 98 800 hectares, avec pour objectif global de promouvoir la sécurité alimentaire par les cultures bio.