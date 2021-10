AFRIQUE Congo : don des kits et fournitures scolaires de Brice Dimitri Bayendissa aux écoles de Tié Tié 2 à Pointe-Noire

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 7 Octobre 2021

Rentrée scolaire 2021-2022, à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, le député de Tié Tié 2 a apporté sa touche pour sa réussite. Brice Dimitri Bayendissa, ce mercredi 6 octobre 2021, a fait un don des kits scolaires aux écoliers et des fournitures de bureau à l’administration des quatre écoles primaires relevant de sa circonscription électorale.

Le député Brice Dimitri Bayendissa faisant le don des kits scolaires et fournitures de bureaux à l'une des écoles.



Les établissements scolaires bénéficiaires sont Miambanzila, Mpaka Km8, Loussala et conférence nationale. L’apport de Brice Dimitri Bayendissa était, essentiellement composé des cahiers, stylos, ardoises, dictionnaires, correcteurs, rames de papiers, craies et bien d’autres.



En posant ce geste, précisément, en direction des enfants démunis et en cette période de double crise, financière et sanitaire, le député de Tié Tié II a été par la volonté de permettre à tous les apprenants de se rendre à l’école et d’avoir accès à l’éducation, conformément aux objectifs du développement durable (ODD). « L’objectif 4 des ODD fait obligation d’assurer l’accès à l’éducation de qualité. » Pouvait rappeler Brice Dimitri Bayendissa, avant d’ajouter « Nous avons apporté cette modeste contribution pour que chaque enfant ait de quoi écrire et que l’enseignant puisse avoir à sa disposition le minimum de logistique pour enseigner et encadrer nos enfants. »

Dans les quatre écoles primaires publiques visitées Brice Dimitri Bayendissa a apporté non seulement du matériel scolaire mais aussi un message de soutien au corps enseignant, afin d’assurer avec dévotion et abnégation sa mission de former l’élite intellectuelle de demain, ainsi qu’une invite aux écoliers qui n’ont pas encore renoué avec le chemin de l’école de le faire ; puisque, précise-t-il la marche pour le succès en fin d’année scolaire a commencé le 4 octobre, jour de la rentrée scolaire, dans tout le Congo.



L’appui et le message de l’élu de Tié Tié II ont été apprécié par les bénéficiaires, qui se souviennent de ce que l’élan de cœur de Brice Dimitri Bayendissa est devenu une tradition à chaque année scolaire. « En pareilles circonstances les mots que peuvent marmotter les lèvres sont ceux de remerciements. » Soutenait Jean Jacques Boueya, Directeur de l’école primaire Miambanzila, avant de poursuivre « Merci à l’honorable Bayendissa de nous permettre de couvrir certains de nos besoins pédagogiques et de soutenir les parents d’élèves ».



Les mêmes mots ont été proférés par les écoliers bénéficiaires. C’est le cas notamment de Juste Bembelé et de Farell Ngolo, qui, au nom de tous les écoliers de Miambanzila pour le premier et Conférence nationale pour le second ont témoigné leur gratitude à leur bienfaiteur pour le don et la visite, en ce début d’année scolaire.



Messieurs Christian Ferran Nsadi Goma Samba, directeur de l’école primaire conférence nationale vague B, Marcel Bidounga directeur vague A de la même école et Evrard Miakaba Nkouka, directeur de Loussala C, outre le merci pour le don, ont promis en faire bon usage et émis le vœu de voir ces descentes du député se perpétuer au cours de cette année scolaire, afin d’avoir toujours la température du fonctionnement des écoles évoluant dans sa circonscription électorale.



Cette ronde a été, également, l’occasion pour Brice Dimitri Bayendissa de faire le constat de l’état de ces écoles et de recevoir des doléances. Sécurité de l’environnement scolaire, situations des enseignants bénévoles, délabrement des lieux, problèmes d’eau, des sanitaires et bien d’autres sont autant des soucis présentés à l’élu de Tié Tié II. Brice Dimitri Bayendissa a pris bonne note de ces doléances et a promis apporté des soulagements dans la mesure du possible, en attendant la solution durable qui pourrait venir des pouvoirs publics.



Ce énième geste d’altruisme de Brice Dimitri Bayendissa intègre la dynamique qu’il a mise en place d’accompagner les efforts du gouvernement, en apportant des soulagements à ses mandants.







