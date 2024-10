Congo : geste de cœur du Rotary Club Brazzaville-centre à l'orphelinat " La bonne semence"

Le don a été remis à la responsable de l’orphelinat par M. Bandaka Junior, président 2024-2025 du Rotary Club Brazzaville-centre. Il avait à ses côtés, les amis Sidonie Ngassaki , Sylvain Elenga et Gelly Akouala, tous anciens présidents du Club.



La présentation du don a été faite par M. Sylvain Elenga, responsable de l’image publique au niveau du Rotary Club Brazzaville-centre. Il a déclaré qu’il est composé de cahiers, stylos, sacs, tenues scolaires (bleu et kaki) et autres fournitures utiles à la scolarité des enfants. Pour lui, son Club, Brazzaville-centre, membre du Rotary international, œuvre dans l’action humanitaire.



Ce geste qui intègre ce cadre humanitaire, s’inscrit par ailleurs, dans la mise en œuvre de l’axe stratégique n°5 du Rotary international, à savoir « Alphabétisation et éducation, prévention de l'illettrisme », a-t-il Sylvain Elenga. Souhaitant bonne chance aux enfants bénéficiaires, il leur a rappelé l’intérêt d’étudier, parce que « vous êtes l’avenir du pays », a-t-il conclu.



Réceptionnant le don, la responsable de l’orphelinat a salué le geste « symbolique mais significatif » du Rotary Club Brazzaville-centre qui vient soulager, en ce début de l'année scolaire, les peines de son pensionnat dans ce domaine, a-t-elle souligné. Depuis le début des cours, les lycéens n'avaient pas encore pris le chemin de l'école, a-t-elle souligné avant d'ajouter : « avec ces présents, les enfants qui sont au lycée vont reprendre la route de l’école », a-t-elle ajouté.



Les enfants ont, de leur côté, exprimé leur gratitude à l’égard du Rotary Club Brazzaville-centre. Ils ont, en chœur, dit merci au Club pour ce geste.