Congo: l’exploitation du champ pétrolier de la Cuvette annoncée dans 6 mois

Selon la série de communications des experts qui ont travaillé sur ce projet, ce champ pétrolier dénommé Le Delta de la Cuvette relève du permis Ngoki 1 qui a été attribué en 2006 et confirmé par la loi portant approbation du contrat de partage de production.



Trois phases ont déjà été franchies, dans le forage du gisement, ont affirmé les intervenants qui ont poursuivi que la quatrième phase est actuellement en cours et devrait terminer avant la fin de ce mois d’août, alors qu’ils ont projeté le début de l’exploitation dans six mois.



Les orateurs ont également relevé que cette découverte est une fierté pour le Congo, dans la mesure où la performance est l’œuvre d’une société congolaise. Il va de soi que la découverte des hydrocarbures dans le bassin de la cuvette constitue à n’en point douter, un maillon de la zone économique spécial Oyo-Ollombo, selon Gaston Yoka, l’administrateur maire de la commune d’Oyo, dans son mot de bienvenu à cette cérémonie qui a été patronnée par le Vice-premier ministre, Firmin Ayessa.



Au sujet de l’impact environnemental, ces experts ont précisé que la société a fait faire une étude sur cette préoccupation, avant de commencer le forage. Cette étude est validée par le ministère en charge de l’environnement.