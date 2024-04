Congo : la BDEAC et l'AFD au chevet du CHU de Brazzaville

De nombreux changements s’opèrent actuellement au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B). En ce qui concerne le plateau technique, il y a beaucoup de changements grâce aux efforts du gouvernement. « … le plateau d'activités du CHU était à terre, depuis un moment : on a pu acquérir une IRM ultra moderne, un nouveau scanner ultra moderne avec 80 barrettes », a affirmé Monsieur Biez.



Partenariat Congo-BDEAC, fer de lance



« Actuellement, nous sommes en train de finaliser les travaux des locaux qui vont accueillir des équipements de radiologie conventionnelle », a déclaré le DG adjoint du CHU-B qui a insisté sur le temps : « … Dans les jours qui suivent, nous aurons un service de radiologie conventionnelle flambant neuf, avec tous les équipements », s’est-il exclamé. Selon lui, « c’est grâce au financement de la BDEAC, d’un montant de 12 milliards, obtenu par le gouvernement…» que ce travail se réalise dans le cadre du renforcement du plateau technique du CHU-B.



« Si tout se passe bien, en 2024, on disposera d’un service d'hémodialyse au CHU de Brazzaville », a ajouté le directeur général adjoint de cet établissement sanitaire. Il a également rassuré que son établissement a déjà commandé « les appareils et les générateurs ».



Le directeur général adjoint a également précisé que d’autres travaux sont réalisés au sein du CHU-B, faisant allusion à la stérilisation qui fonctionne, désormais grâce au même financement de la BDEAC et a également permis d’acquérir, a-t-il renchéri, de nouvelles machines, de nouveaux automates et de nouvelles machines de laboratoire. Complétant cette liste de travaux réalisés, Monsieur Biez a évoqué la buanderie qui a repris à fonctionner grâce au fonds propre du CHU.



Divers travaux d’assainissement



Le système sanitaire n’est pas resté en marge des changements qui s’opèrent au CHU. « Aujourd’hui, le CHU-B est connecté au château d’eau de la patte d’oie. Nous avons aussi construit des toilettes publiques modernes qui sont gratuites pour les malades et gardes malades. Nous avons également réhabilité la station d’épuration des eaux usées sur fonds propre du gouvernement », déclare Monsieur Biez.



Selon lui, l’objectif de la direction générale est de réhabiliter l’ensemble des infrastructures sanitaires du CHU, dans tous les services, « grâce au financement d’un montant de 6 milliards de francs CFA, que le gouvernement a obtenu de l’Agence française de développement (AFD) ».



Ces travaux réalisés par la société Razel ont concerné aussi la construction de quelques ouvrages, a-t-il poursuivi. « Aider le CHU-B à maintenir les lieux et les locaux très propres », a lancé Ulrich Judicaël Biez, notamment, aux visiteurs et aux gardes malades.