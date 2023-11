Congo : la République fête ses 65 ans, ce 28 novembre

Conformément à la loi n° 18 – 2010 du 27 novembre 2010, les Congolais célèbrent « la journée de la République », le 28 novembre, date à laquelle le Congo a été proclamé « République », deux ans avant son accession à l’indépendance, le 15 Août 1960. Avant 2010, le 15 Août état la date la plus connue et la seule célébrée.



L’histoire du pays renseigne que le Congo était, pendant la colonisation, sous le contrôle de la France. Pays colonisateur, la France désignait le Congo par « territoire du Moyen Congo ». C’est le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire que ce « territoire du Moyen Congo » fut officiellement proclamé République. A partir de cette date, le peuple congolais amorçait sa marche vers les rives de l’asservissement. Elle déboucha le 15 août 1960 sur les berges de la liberté, de l’émancipation, de la souveraineté, pour tout dire. Ce fut une transition.



Evénement dans un autre



La célébration de la journée de la République a connu plusieurs formats. Le dernier format remonte à 2022. Le 28 novembre 2022, en effet, la célébration de la journée de la République avait aussi donné l’occasion au Président de la République de prononcer son message sur l’état de la Nation devant le parlement réunion en congrès.



Le Président avait annoncé, à cette occasion que « la célébration de la Journée de la République se déroulera désormais sur fond de Message sur l’état de la Nation devant le Parlement réuni en congrès ». Expliquant ces deux événements, dorénavant réunis en un seul, Denis Sassou-N’Guesso avait souligné qu’il s’agissait de « donner l’opportunité » aux Congolais « de magnifier les symboles de la République, à savoir notre Devise, notre Drapeau et nos Armoiries ».



Moment d’attachement à la République



L’édition 2023 de la journée de la République se tient sous un thème qui incite les Congolais au respect de la République dans sa globalité : « Civisme et pérennité de la République » est ce thème. Il s’agit aussi de magnifier la République comme l’invitait le président de la République dans son message sur l’Etat de la nation devant le parlement réuni en congrès en 2022 : « Pour chaque citoyen du pays, la dualité République et Nation congolaise doit être vécue, à l’évidence, comme une réalité concrète, gage de concorde nationale et de cohésion sociale,… ».



Pour lui, il s’agit de « l’expression intangible et renouvelée de notre souveraineté incarnée par les valeurs symbolisées par notre Drapeau, le Vert – le Jaune – le Rouge et par notre hymne national, la Congolaise. »



La Journée de la République est donc « le moment pour chaque citoyen de se livrer à une introspection profonde lui permettant d’apprécier son arrimage à notre devise : Unité – Travail – Progrès », exhortait le chef de l’Etat en 2022.



A la même occasion, le président de la République invitait les jeunes à « prendre un nouvel élan patriotique plus affirmé au service de la République et de la Nation » et les générations actuelles à considérer la Journée de la République comme « une opportunité de jeter un nouveau regard figé dans le temps et un coup d’œil sur les grands repères d’évolution de la République, pour apprécier le travail accompli en vue de transformer et moderniser notre pays ».