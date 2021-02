Congo : la localité de Lekana bientôt électrifiée

Le séjour de travail du président congolais dans le département des plateaux sera marqué par le lancement de la ligne électrique Djambala-Lekana. La cérémonie est prévue pour ce 13 février, dans la localité de Lekana où Denis Sassou N'Guesso se rendra en matinée.



Le lancement de cette nouvelle ligne est la mise en œuvre par le gouvernement des dernières orientations du président de la République données lors message sur l’Etat de la Nation devant le parlement réuni en congrès, le 23 décembre 2020. Dans ce message, en effet, le président Denis Sassou N’Guesso demandait au gouvernement d’accélérer et achever courant premier trimestre de l’année en cours, la réalisation de deux infrastructures électriques, à savoir les lignes Boundji-Ewo et Djambala-Lekana qui aura une extension dans les localités de Kébara et Lagué toujours dans le département des plateaux.



En rappel, le lancement de la ligne électrique Djambala-Lekana intervient après la connexion, en novembre dernier, des districts de Mfouati et de Boko-Songho au réseau d’électrification national.



L’enjeu de cette infrastructure (ligne Djambala-Lekana) est visiblement compris parla population du département des Plateaux qui a ainsi réservé un accueil enthousiaste et délirant au chef de l’Etat . En effet, de l’aéroport de Djambala à la résidence officielle, soit une distance de 03 kilomètres, des foules amassées le long de l’itinéraire du cortège, femmes, hommes, jeunes et vieux, en liesse et vêtues des tee-shirts à l’effigie du chef de l’Etat, ont marché pour accompagner le président de la République et lui témoigner leur reconnaissance. Alors que chants et cris de joie se rivalisaient dans la foule en mouvement, le long du parcours, quelques ministres et autres cadres originaires du département ont bravé cet itinéraire à pied, jusqu’à la résidence officielle du président de la République.



« Les merveilleux souvenirs que nous avons de lui ne se résument pas à la ligne électrique qu’il va lancer », a expliqué un fils du coin presqu’en extase, quand une banderole affiche sur un mur, non loin : « Monsieur le président merci pour l’électricité ; l’électricité, un nouveau pas vers le développement… »



Débout, à sa décapotable de commandement, le président de la République émerveillé saluait la foule sans discontinuer L’effervescence des fils et filles des Plateaux traduit, surtout l‘attachement qu’ils ont envers Denis Sassou-N’Guesso.