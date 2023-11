Congo : la lutte contre les érosions au coeur de la 37ème journée nationale de l'arbre

Ce thème s'inscrit dans la dynamique enclenchée par le chef de l'Ftat congolais dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation des écosystèmes forestiers Fustigeant l’occupation anarchique des sols, Denis Sassou N’Guesso a expliqué que la lutte contre les érosions « est un thème bien à propos, parce que justement à Brazzaville ou à Pointe-Noire, les deux plus grandes agglomérations du Congo, nous avons pu mener une grande lutte contre les érosions. »



Partageant l'avis du chef de l'Etat congolais, Mme Carine Milandou, directrice du centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques, a souligné que cette thématique interpelle tous les congolais. Ce thème explique, selon elle, pourquoi l’accent a été mis cette année sur des plantations agroforestières, avec des espèces fruitières et forestières plantées sur une superficie de 3 hectares. Elle a précisé que le manguier, le safoutier et l’avocatier sont les espèces fruitières choisies, alors que l’Acacia est l’espèce forestière plantée.



La mobilisation contre les érosions



Interrogé par la presse au terme son geste civique et écologique, Denis Sassou N’Guesso a dégagé l’importance de la journée de l’arbre, à l’orée de la tenue de la Cop 28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Aujourd’hui, nous sommes dans la trajectoire de la COP 28 « puisque cette journée symbolise notre volonté de voir le monde adopter la proposition que nous avons faite en Egypte. La proposition qui consiste à instituer ‘’une décennie mondiale d’afforestation et de reboisement’’ », a déclaré le président congolais.



Denis Sassou N’Guesso a émis le vœu de voir la population surtout de Brazzaville et de Pointe-Noire se mobiliser, là où il y a les érosions « pour essayer de les combattre, mais aussi certainement sauver ceux qui se sont placés hasardement à ces endroits et qui risquent de perdre leurs vies… »



A noter que, la journée nationale de l’arbre a été instituée par la loi 062/ 84 du 11 septembre 1984 modifiée par la loi 20/96 du 15 avril 1996. Cette loi fait obligation à chaque congolais de planter, à cette date, un arbre d’essence forestière ou fruitière, de son choix.