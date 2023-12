Congo : ouverture du plus grand centre commercial d’Afrique centrale

Aujourd’hui, la République du Congo a véritablement de quoi faire des jaloux dans la sous-région. En effet, au cœur de Mpila, un quartier du sixième arrondissement de la capitale, trône le gigantesque Brazza Mall, le plus grand centre commercial d’Afrique centrale.



La somptueuse infrastructure qui a été construite dans le cadre d’un partenariat liant la Banque Export-Import de Chine et l’Etat congolais, a été érigée sur une superficie totale de 60 840 m², a coûté 45 milliards de FCFA. Elle offre à la fois un espace d’achat et de vente dans l’alimentation, les biens et services, ainsi que les produits "made in Africa".



Ce joyau architectural, construit par l’entreprise chinoise China Jiangsu International, a été inauguré il y a quelques jours par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en présence de l’ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan.



Le Brazza Mall s’étend sur deux modules, dont le premier qui a été inauguré est composé de quatre blocs. Le bloc A (un bâtiment de type R+1) est réservé aux bureaux et galeries de vente. Le bloc B (un bâtiment de type R+1) regroupe le pôle artistique et concept store, tandis que le bloc C (un bâtiment de type R+1) est composé des espaces d’alimentation et de divertissement, tandis que le Bloc H est consacré au supermarché.



Ce module, apprend-on, offre également un bloc conciergerie où l’on retrouve un ensemble de trois bâtiments techniques et un parking de 233 places.



Selon les autorités congolaises, le centre commercial Brazza Mall est une infrastructure ambitieuse et moderne qui offre à la fois un espace de shopping et de vente d’objets, en commençant par l’alimentation jusqu’aux biens et services. Elle valorise, entre autres, le « made in Africa », le savoir-faire congolais et la créativité des grandes marques internationales.



Le Brazza Mall se donne ainsi pour ambition de promouvoir les marques du terroir, valoriser les artistes et donner un espace de vie aux très petites, petites et moyennes entreprises.



« Cette plateforme se veut être le point culminant de la mode et du shopping et ambitionne de devenir le centre commercial de référence d’Afrique centrale. Elle souhaite contribuer au développement du pays et de toute la région, participant à l’essor du secteur commercial et à la création de nombreux emplois », a-t-on appris du communiqué du gouvernement congolais.