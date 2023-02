Congo : un accord de financement d'infrastructures hydrauliques à Pointe Noire

Sur invitation du ministre de l’Energie et de l’Hydraulique du Congo Brazzaville, pour une séance de travail à Paris, 3PRS S.A annonce la signature effective en date du 10 février 2023, de la lettre d’accord de collaboration entre 3PRS SA et l’IFC (Groupe Banque mondiale), pour le financement du projet SAEP de la ville de Pointe Noire.



3P Renewables Switzerland S.A (3PRS SA) qui s’est vu attribuer par contrat de concession et par contrat d’achat d’eau au m3, à travers sa filiale de droit congolais, 3PRS Congo Pointe-Noire SA, le développement et l’exploitation des nouvelles infrastructures de production d’eau potable à partir du lac de Gambouissi, pour le renforcement des besoins d’alimentation en eau potable de la ville de Pointe Noire, annonce au ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso, la signature de la lettre d’accord de collaboration avec IFC-Groupe Banque Mondiale, pour le financement du Projet SAEP de la ville de Pointe Noire.



Le contrat de concession de service public de type BOOT (Build, Own, Operate & Transfer), d’une durée de 22 ans 1⁄2, signé le 3 février 2021 par le gouvernement de la République du Congo, représenté par le ministre d’Etat en charge du Portefeuille public, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, le président du Conseil d’administration et le directeur général de La Congolaise Des Eaux SA.



Le contrat (CAE) (Achat m3 eau potable), a été signé le 4 février 2021, entre La Congolaise Des Eaux SA et l’entreprise 3PRS SA et sa filiale de droit congolais, 3PRS Congo Pointe Noire. La capacitéé des installations de pompage et de production d’eau potable, de 10'950'000 m3/an (30'000 m3/jour), permettra ainsi de renforcer les besoins d’alimentation en eau potable de la population de la ville de Pointe Noire.



Le promoteur du projet, 3PRS SA, à travers sa filiale de droit congolais 3PRS Congo Dolisie, a également obtenu par décret du Premier ministre, chef du gouvernement, (décret n° 2021.567 du 28 décembre 2021), la concession de la ville de Dolisie à partir de la rivière Loubomo. Les études APD du projet basées sur le concept AQUABLOC® (capacité de production d’eau potable de 15'000 m3/jour), sont validées par les acteurs économiques du projet.



La signature du contrat de concession et du contrat d’achat d’eau interviendra d’ici début mars 2023. Les autorités congolaises ont sollicitéé le promoteur 3PRS SA pour d’autres projets en République du Congo, pour lesquels les études APD sont en cours de finalisation pour présentation dès mars 2023 auprès du ministère de l’Energie et de l’Hydraulique et de La Congolaise Des Eaux SA.