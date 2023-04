Congo : une visite de travail de Denis Sassou-N’Guesso à Pointe-Noire axée sur les enjeux actuels

C'est en fin de matinée que l'avion présidentiel, en provenance de l'aéroport international d'Ollombo, a atterri sur le sol de la ville côtière par l'aéroport Antonio Agostinho Néto. Le chef de l'État congolais a été accueilli par les autorités locales, les corps constitués du Congo, des personnalités et d'autres forces vives de la nation présentes à Pointe-Noire avant d'être rejoint par son épouse, Antoinette Sassou-N’Guesso.



Le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux des populations de la ville de Pointe-Noire à sa sortie de son pavillon situé dans l'enceinte de l'aéroport. Cette joie pouvait être ressentie à travers les affiches et les banderoles déployées pour la circonstance.



Le séjour de travail du président Denis Sassou-N’Guesso se concentre sur l'agenda économique, marqué par deux activités directement liées au secteur pétrolier, principale source de financement de l'économie congolaise.



En effet, Denis Sassou-N’Guesso, en collaboration avec le partenaire congolais, le groupe ENI, va procéder à la pose de la première pierre de l'usine de prétraitement de gaz du projet Congo GNL (gaz naturel liquéfié), l'un des plus grands projets touchant le pétrole au Congo. Cela permettra au pays de traiter et de rendre liquide le gaz avant de l'exporter pour toute utilisation.



La seconde activité que le président Denis Sassou-N’Guesso entreprendra le jour suivant est le lancement des travaux de construction de l'immeuble de la SNPC (Société nationale des pétroles du Congo), qui s'inscrit dans le cadre des festivités organisées pour célébrer le 25ème anniversaire de la création de cette société congolaise chargée de la gestion du pétrole et de ses dérivés.