AFRIQUE

Congrès Arabo-Africain : la jeunesse tchadienne fait entendre sa voix pour la paix à Kampala


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Octobre 2025



Le président de l’Association Al-Tchad, Youssouf Togoï Hally, participe au Congrès Arabo-Africain de la Jeunesse 2025, qui se tient du 6 au 10 octobre 2025 à Kampala, en Ouganda, sous le thème : « Amplifier les voix des jeunes pour la paix, l’unité et la prospérité. »

Accompagné du conseiller du président du CNJT, Ousman Abass, et du Coordinateur provincial du CNJT du Ouaddaï, Daoud Mahamat, il représente fièrement la jeunesse tchadienne au sein de cette rencontre internationale.

Lors de ce congrès, Youssouf Togoï Hally a animé une conférence conjointe avec d’autres jeunes venus des quatre coins du monde, autour du thème : « Les jeunes à l’avant-garde de la consolidation de la paix : des initiatives locales à l’impact régional. » À travers cette intervention, le président a brillamment rappelé que la jeunesse tchadienne, loin d’être spectatrice, demeure actrice centrale de la paix et du développement durable.

En élevant la voix des jeunes du Tchad au sein des débats sur la paix et la cohésion, le président de l’Association Al-Tchad confirme une fois de plus son leadership et son engagement pour une jeunesse consciente, unie et résolument tournée vers la construction d’un avenir meilleur.

L’Association Al-Tchad réaffirme ainsi son engagement aux côtés du CNJT et du CJAA, pour faire de la jeunesse une véritable force de paix, d’unité et de transformation régionale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
