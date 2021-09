INTERNATIONAL Congrès de Marseille : de l’importance de protéger le pangolin et l’hippopotame

Au cours de ces assises, tous les orateurs ont reconnu que la biodiversité de la planète est menacée. Même les mammifères marins et les vieilles forêts ont été au cœur des débats.



Les différents débats au Congrès de Marseille, tenu 03 au 11 septembre 2021, se sont aussi appesantis sur l’extinction de deux animaux : le pangolin et l’hippopotame, bien que figurant déjà sur la liste rouge. Mais ils ne sont pas les seuls à être en danger d’extinction à cause de l’homme. Les principales menaces qui pèsent sur l’hippopotame et le pangolin sont la chasse pour la viande, les écailles, pour les canines et la diminution drastique de l’habitat.



Le déclin des hippopotames est spectaculaire et s’est produit dans un temps record. Notamment en Afrique centrale, à cause des trafiquants d’espèces sauvages protégées, 95% des effectifs, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ont été décimés dans les années 2000. Il reste aujourd’hui entre 128000 et 148000 hippopotames en Afrique. Selon un rapport de 2017 du Fonds International pour la Protection des Animaux (IFAW), le nombre de saisies de pangolin a augmenté dans le monde entier. Et, le rapport d’ajouter que le Nigeria est souvent le point de départ de ce trafic à destination de l'Asie : 10,4 tonnes de produits issus du pangolin en provenance du pays d'Afrique de l'Ouest ont été saisies en 2016. En 2019, ces saisies s'élevaient à 53,9 tonnes. Contrairement aux grands mammifères du continent, le pangolin n’est pas traqué pour devenir un trophée, mais pour être revendu en Asie.



Sur ce continent, sa viande est un met de luxe, et ses écailles entrent dans la composition d’une poudre prétendument miraculeuse. Pour estimer l’ampleur de la chasse aux pangolins, les chercheurs de l’ONG Wild Aid ont analysé des données issues de 113 sites, dont les pays d’Afrique centrale, principalement le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Résultat, plus de 50 saisies majeures de produits issus du pangolin ont été comptabilisées entre 2015 et 2019. Rien qu'en 2018 et 2019, plus de 130 tonnes d’écailles de pangolin ont été interceptées par les autorités de différents pays. Ainsi, le pangolin et l’hippopotame ont depuis, rejoint la longue des animaux menacés de disparition.



Des écosystèmes menacés

Selon l’UICN, plus de 40000 espèces ont été répertoriées et actuellement, 16119 d’entre elles sont menacées d’extinction. Parmi ces espèces en danger, un tiers sont des amphibiens, c’est-à-dire des animaux pouvant vivre sur terre et dans l’eau ; un quart sont des arbres, des conifères ; un quart concerne la famille des mammifères ; et les oiseaux constituent un huitième de l’ensemble. La liste réactualisée de l’UICN indique que près d’un tiers des espèces sont aujourd’hui menacées dans le monde. De nombreux écosystèmes sont aussi menacés, comme les zones humides par exemple, lesquelles ont perdu 50 % de leur superficie au niveau mondial. Ainsi, 784 espèces sont officiellement éteintes. Pour 65 autres espèces, la survie a été rendue possible en captivité pour certains animaux et par le biais de cultures pour plusieurs espèces végétales.



Le trafic des espèces en voie d’extinction dont l’hippopotame et le pangolin provient d’abord des trafiquants qui activent les braconniers par des billets de monnaies, associé à cela, la sous-information et la pauvreté de la majorité de la population. Pourtant l’hippopotame est non seulement, l’ingénieur de l’écosystème à cause de sa capacité d’étendre les prairies mais aussi joue un rôle important dans la biodiversité. Le pangolin lui, est un élément essentiel de la chaîne alimentaire et contribue aussi à l'équilibre de l'écosystème.



Au Togo, l’hippopotame et le pangolin sont intégralement protégés. Si on ne connait pas le nombre exact de pangolin vivant dans le pays, on compte environ cent hippopotames dans la vallée du Mono, communément appelée la marre d’Afi qui compte à elle seule, plus d’une trentaine d’hippopotames, selon le rapport de l’ONG CDAC. La détention, la circulation et la vente de trophées d’hippopotames, sont punies par les articles 761 et 796 du nouveau Code pénal du Togo.





