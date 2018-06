Conseil des ministres : trois projets de loi adoptés

Le premier Gouvernement remanié de la 4ème République a tenu hier, son conseil des ministres sous la présidence du Chef de l’Etat.



Au titre de présentation des nouveaux membres du gouvernement, le Président de la République a félicité les ministres entrant avant de mettre l’accent sur la rigueur et le respect du serment. Il a précisé qu’aucune faute ne serait tolérée car l’ambition de l’équipe gouvernementale est de servir la Nation et le peuple tchadien.



Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a examiné et adopté trois projets de loi. Il s’agit de la loi portant ratification de l’Accord de Coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad, le projet portant ratification de la Convention relative aux Droits des personnes handicapées et le projet portant ratification de la Convention internationale sur la protection des Droits de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille.



Au titre du ministère de l’Economie et de la planification du développement, le projet de loi portant ratification de l’accord de prêt relatif au financement du Projet d’alimentation en eau potable de la ville d’Abéché signé entre le Gouvernement et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) est adopté.