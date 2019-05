Coopération : 8 accords pour renforcer l'axe Moscou-Brazzaville

Les présidents Denis Sassou-N’Guesso et Vladimir Poutine se sont rencontrés au Kremlin. L’audience solennelle se déroule dans le somptueux bureau du dirigeant russe. De forme ovale, son décor est impressionnant : cheminée en malachite, colonnes blanches, statues d’empereurs russes, parquet en marqueterie…



La vigueur et la chaleur de la poignée de mains entre les deux personnalités laisse transparaître l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux hommes d’Etat, les deux pays et les peuples des deux pays. Cette fraternelle salutation a laissé place au tête à tête, point culminant de la visite officielle du président congolais à Moscou.



Pendant près de 40 minutes, Denis Sassou-N’Guesso et Vladimir Poutine ont passé en revue la coopération bilatérale entre le Congo et la Russie, élevée au rang de coopération stratégique gagnant-gagnant depuis 2012. Dans leur discussion, les deux hommes d’Etat ont évoqué la situation sécuritaire en Afrique Centrale, notamment en RCA, au Tchad, au Cameroun et dans la Région des Grands Lacs.



Les deux dirigeants ont, par la suite, procédé à l’échange des cadeaux. Vladimir Poutine a remis à Denis Sassou-N’Guesso le sabre russe, fait à la main, suivant la tradition des armuriers de la ville de Zlatoust. A son tour, Denis Sassou-N’Guesso l’a gratifié d’un tableau représentant l’image allégorique de la richesse de la forêt et de la diversité de la Nation congolaise exprimée à travers une mosaïque naturelle des forêts et savanes.



A la suite de ce tête à tête, les parties russe et congolaise ont procédé à l’échange des documents comprenant huit accords signés dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux Nations.



En somme, les présidents Denis Sassou-N’Guesso et Vladimir Poutine ont affiché leur réelle volonté de consolider l’axe Brazzaville-Moscou qui, en dépit, des vicissitudes de l’histoire, n’a jamais connu de nuages.



Au terme de sa visite officielle à Moscou, l'institut des relations internationales de Russie. a décerné une distinction honorifique au président Denis Sassou N'Guesso.