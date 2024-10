Coopération Côte d'Ivoire-Inde : 11 000 étudiants ivoiriens bénéficient de bourses d'études

L'événement s'est tenu à Cocody Riviera Golf, en présence du ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan. Ce jour commémore la coopération technique et économique de l’Inde avec plusieurs pays.



L’ambassadeur Rajesh Rajan a exprimé sa satisfaction concernant la coopération avec le ministère en charge de l’Enseignement technique, notamment pour le renforcement des capacités des enseignants d'anglais et en management. Il a annoncé que les programmes se poursuivront, avec 40 places disponibles en juillet 2025, contre 30 actuellement.



Le ministre Koffi N'Guessan a remercié l’Inde pour les soutiens accordés, notamment pour les voyages d’étude linguistique en Inde, qui ont permis à 30 enseignants de renforcer leurs compétences en anglais en août 2024. Il a également rappelé les précédents voyages effectués par des enseignants et hauts fonctionnaires.



Koffi N'Guessan a salué le modèle de développement de l’Inde, axé sur la formation professionnelle et la technologie, en particulier l’intelligence artificielle. Il a exprimé le souhait d'élargir les formations aux secteurs de la mécanique, de l’électronique et de l’intelligence artificielle.



Il a également proposé à l'ambassadeur d'organiser une séance de travail avec les entreprises indiennes en Côte d’Ivoire afin d'identifier leurs besoins en formation et de développer des programmes adaptés pour le personnel local.



Cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde représente un atout majeur pour le développement éducatif et professionnel en Côte d’Ivoire, favorisant ainsi l'amélioration des compétences et la formation de futurs leaders dans divers domaines.