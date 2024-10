Coopération : Le président tchadien en visite de travail aux Émirats Arabes Unis

En visite de travail et d’amitié aux Émirats Arabes Unis, le président tchadien Mahamat Idriss Deby s'est entretenu le 7 octobre 2024 avec le président émirati Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sur un large éventail de sujets visant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines vitaux et stratégiques.



"La fréquence de nos entretiens témoigne de la vitalité des liens d’amitié qui nous unissent et de l’excellence des relations de coopération entre nos deux pays", a déclaré Mahamat Idriss Deby sur sa page Facebook.



"J’ai saisi cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux autorités émiraties pour leur solidarité. J’ai également discuté des projets viables pour le Tchad et les Émirats Arabes Unis dans le but d'élargir davantage notre coopération économique", a-t-il ajouté.