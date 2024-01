Coopération Militaire : Le Burkina Faso renforce ses liens avec La Russie

Le renforcement de cette coopération revêt une importance capitale car il pourrait avoir des implications significatives pour toute la région du Sahel. En effet, le Sahel est confronté à des défis sécuritaires majeurs dus à l'instabilité politique et aux activités terroristes. Dans ce contexte complexe, une coopération plus étroite avec un partenaire d'envergure internationale comme la Russie pourrait contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées burkinabè.



La formation dispensée par les instructeurs russes aux forces armées burkinabè revêt une importance cruciale dans ce processus de renforcement. Grâce à leur expertise reconnue, ces instructeurs pourront partager leurs connaissances en matière d'utilisation d'équipements modernes et de tactiques avancées. De plus, une meilleure coordination en matière de renseignement entre les services secrets russes et burkinabè pourrait permettre une surveillance accrue des mouvements terroristes dans la région.



En outre, ce partenariat offrira également l'opportunité aux forces armées burkinabè d'accéder à un soutien logistique accru ainsi qu'à un échange accru d'informations stratégiques avec leurs homologues russes. Cette collaboration bilatérale contribuera ainsi non seulement à améliorer l'efficacité opérationnelle des troupes sur le terrain mais également à accroître leur capacité dissuasive vis-à-vis des groupes terroristes actifs dans la région.