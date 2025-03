Coopération Régionale : Visite Officielle Du Président Du Ghana Au Mali

Objectifs de la Visite

Renforcement des Échanges Commerciaux : Le Président MAHAMA a évoqué l'importance d'améliorer les infrastructures et de simplifier les procédures douanières, notamment à travers l’exploitation du corridor sud, facilitant le transit des marchandises entre les deux pays. Coopération en Matière de Défense et de Sécurité : Les deux chefs d'État ont convenu de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme, soulignant la nécessité d’une coordination entre leurs forces de sécurité. Relations entre l'AES et la CEDEAO : Le Président MAHAMA a reconnu le manque de confiance entre les deux organisations sous-régionales et a insisté sur la nécessité d’un dialogue constructif. Il a pris l'engagement de favoriser des relations apaisées entre l’AES et la CEDEAO. "Le manque de confiance doit être corrigé afin qu’un respect mutuel puisse exister entre les leaders de chacun de ces regroupements au sein de la sous-région," a déclaré le Président ghanéen. Réactivation de la Commission Mixte de Coopération : Les deux dirigeants ont discuté de la réactivation de la grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Ghana, dont la dernière session remonte à 2011.



Perspectives d'Avenir

À son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta-Sénou, le Président MAHAMA a été chaleureusement accueilli par son homologue malien. Après les hymnes nationaux, les deux dirigeants ont passé en revue les troupes et salué le corps diplomatique, ainsi que la communauté ghanéenne au Mali.Plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés :Cette visite a permis de consolider les relations entre le Mali et le Ghana, ouvrant la voie à une coopération accrue dans divers domaines. Les deux pays s'engagent à renforcer leurs liens pour faire face aux défis communs et promouvoir le développement régional.