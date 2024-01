Coopération Tchad – France : L’Inspecteur des armées françaises reçu en audience au ministère des Affaires étrangères

Cette rencontre entre le Ministre Mahamat Saleh Annadif et le Général Marc Olivier revêt une importance capitale pour les relations entre la France et le Tchad. En effet, ces discussions visent à renforcer les liens diplomatiques et militaires entre les deux nations, dans un contexte international marqué par des défis sécuritaires majeurs.



La redynamisation de la coopération bilatérale permettra non seulement de consolider les relations historiques entre la France et le Tchad, mais aussi de renforcer leur collaboration dans les domaines stratégiques tels que la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et la stabilisation des zones affectées par les conflits.



Cette rencontre a permis d'examiner différents moyens pour promouvoir une coopération plus étroite entre la France et le Tchad. Cette rencontre fructueuse entre le Ministre Mahamat Saleh Annadif et le Général Marc Olivier témoigne de l'engagement mutuel à approfondir les relations stratégiques entre leurs pays respectifs. La redynamisation de la coopération franco-tchadienne.