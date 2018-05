AFRIQUE Coopération Tchad-Maroc : des résultats remarquables dans plusieurs domaines

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Mai 2018 modifié le 15 Mai 2018 - 22:58



L’ambassade du Maroc au Tchad a organisé, mardi 15 mai 2018, au Radisson Blu Hôtel, une journée d’étude sur : « Les relations entre le Maroc et le Tchad : l’Etat de lieux et perspectives ». Cette journée d’étude a permis à d'éminentes personnalités de faire l’état des lieux de ces relations, dresser leurs points forts, les attentes et les champs d’actions prioritaires afin d'établir le bilan de cette coopération multi-séculaire et agissante, et d’établir des propositions à même de pouvoir les dynamiser et les booster.



Le choix de l’événement et de la thématique s’explique par les relations séculaires entre le peuple marocain et le peuple tchadien qui se partagent un héritage commun historique et spirituel. La directrice générale adjointe du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Mme. Mbirimba Zigro a indiqué que le Tchad et le Maroc sont deux pays frères qui entretiennent des relations bâties sur un héritage historique et culturel commun. Elle a ajouté que ces liens constituent le socle de l’excellence de l’amitié et de la coopération qui existe entre les deux pays aujourd’hui.



Par ailleurs, elle a affirmé que ce nouvel élan des relations diplomatiques entre le Tchad et le Royaume du Maroc a permis à la coopération bilatérale d’enregistrer des résultats remarquables dans plusieurs domaines, notamment l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, les investissements, l’industrie et l’aviation civile. « Le Maroc et le Tchad œuvreront inlassablement à consolider les relations déjà excellentes qui existent fort heureusement entre les deux peuples frères, mais également à faire avancer l’intégration africaine », a dit la directrice générale adjointe du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Mme.Mbirimba Zigro.



Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a déclaré que les excellentes relations politiques entre le Royaume et le Tchad sont marquées par une concertation permanente guidée par la fraternité et l’amitié qu’entretiennent le Roi du Maroc, Mohammed VI et le président Idriss Deby Itno. En outre, il a rappelé que la coopération académique et universitaire constitue l’un des points focaux à travers lesquels les liens humains entre les deux pays sont maintenus et consolidés avant même l’ouverture des deux chancelleries diplomatiques.

Selon lui, les domaines des énergies renouvelables, dont le Tchad dispose de potentialités abondantes, de l’agriculture et de l’élevage, désignés par le président Deby Itno en tant que mamelles de l’économie tchadienne, demeurent deux secteurs promoteurs de coopération. « Le but et l’esprit de cette journée d’étude n’est ni de critiquer, ni de donner des leçons mais l’enjeu qui nous préoccupe tous c’est de voir la coopération entre le Maroc et le Tchad mise au diapason des liens séculaires qui ont toujours unis les deux peuples et les deux sociétés », a expliqué l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja.



Les relations diplomatiques entre le Tchad et le Maroc nouées en 1972 sont entrées dans une nouvelle phase depuis 2013, avec l’ouverture des ambassades du Tchad et du Maroc dans les deux capitales respectives. La première session de la commission mixte Tchad-Maroc tenue en avril 2014 a été l’occasion de renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux pays.





