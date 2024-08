Coopération entre le Tchad et le Nigéria autour d'un projet d'interconnexion électrique

Le Tchad et le Nigéria ont relancé les discussions sur le projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. « Lors d'une audience qui s'est tenue à Power House, au ministère nigérian de l'Énergie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Nigéria, SEM Abakar Saleh Chahaïmi, a échangé avec Adebayo A. Adelabu, le nouveau chef de département de l'Énergie nigérian, concernant l'avancement du projet d'interconnexion électrique entre les deux pays », a rapporté, mardi, l’ambassade du Tchad à Abuja au Nigeria.



L'ambassadeur tchadien a informé son interlocuteur sur l'avancement des travaux relatifs à ce projet d'interconnexion électrique.



Le ministre nigérian a exprimé l'importance capitale que son gouvernement et les plus hautes autorités du pays accordent à la réalisation de ce projet, qu'ils considèrent comme mutuellement bénéfique pour le Nigéria et le Tchad.



Cette relance des discussions témoigne de l'intérêt partagé entre les deux pays pour ce projet d'infrastructure énergétique intégrateur, qui pourrait favoriser le développement économique et l'accès à l'électricité dans la région.



La reprise de ces négociations marque une étape positive dans le processus de mise en œuvre de ce projet d'interconnexion électrique entre le Tchad et le Nigéria.