TCHAD

Coopération franco-tchadienne : Sécurité et secours au service des populations


Alwihda Info | Par - 21 Novembre 2025


La session de formation aux premiers secours destinée aux policiers de la Compagnie de Sécurité Nautique (CSN) du Tchad s’est achevée le 12 novembre à N’Djamena.


Coopération franco-tchadienne : Sécurité et secours au service des populations


 

Durant trois semaines, 45 policiers ont bénéficié d’un renforcement de capacités. Cette formation était assurée par des sapeurs-pompiers tchadiens, eux-mêmes formés dans le cadre de la coopération française.

 

Cette initiative souligne la robustesse de la coopération franco-tchadienne en matière de sécurité et de secours d’urgence, au bénéfice direct des populations.

 

Ces nouveaux secouristes contribueront désormais à accroître la réactivité et l’efficacité des interventions de la CSN sur le fleuve Chari et dans le bassin du lac Tchad, participant activement à la protection des citoyens et à la sauvegarde des vies humaines.

Peter Kum
