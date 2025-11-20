Coopération franco-tchadienne : Sécurité et secours au service des populations

Durant trois semaines, 45 policiers ont bénéficié d’un renforcement de capacités. Cette formation était assurée par des sapeurs-pompiers tchadiens, eux-mêmes formés dans le cadre de la coopération française.







Cette initiative souligne la robustesse de la coopération franco-tchadienne en matière de sécurité et de secours d’urgence, au bénéfice direct des populations.







Ces nouveaux secouristes contribueront désormais à accroître la réactivité et l’efficacité des interventions de la CSN sur le fleuve Chari et dans le bassin du lac Tchad, participant activement à la protection des citoyens et à la sauvegarde des vies humaines.

