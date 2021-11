Coopération : la Côte d’Ivoire et le Nigeria signent 9 accords pour renforcer leurs relations

« Les deux chefs de délégations ont procédé à la signature de neuf accords. Dix projets d’accords sont en cours de négociation et dix nouveaux projets d’accords ont été initiés, ouvrant ainsi de nouveaux axes de coopération », a déclaré la ministre d’Etat ivoirienne, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara.



Ces accords portent, entre autres, sur la coopération militaire, la protection civile et l’assistance technique, les questions consulaires et la migration, l’économie numérique.



Les deux gouvernements ont également décidé de booster leur secteur privé respectif, à travers la signature d’une lettre d’intention entre la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et l’Association des industriels du Nigéria.



Les gouvernements ivoirien et nigérian se sont félicités, au terme des travaux qui ont duré du 4 au 6 novembre 2021, de la bonne tenue de ces assises, conformément à la volonté et aux instructions reçues des présidents ivoirien Alassane Ouattara et nigérian Muhammadu Buhari. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement à consolider les acquis de leur coopération par une meilleure prise en compte de nouveaux axes.



Instituée le 2 mars 2013, la commission mixte de coopération ivoiro-nigeriane réunit les experts et décideurs des deux pays dans le but de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines d’intérêts communs. La 3ème session se tiendra en 2023 au Nigeria.