AFRIQUE

Coopération : le Sultanat d’Oman veut saisir les opportunités d’investissement au Burkina Faso


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Août 2025



Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé ce mercredi, une audience au président de la Haute autorité du Fonds souverain du Sultanat d’Oman, Abdulsalam Bin Mohammad Al Murshidi à la tête d’une forte délégation.

Le chef de l’État et ses hôtes ont échangé sur les opportunités d’investissement du Fonds souverain du Sultanat d’Oman dans notre pays. Selon Son Excellence Abdulsalam Bin Mohammad Al Murshidi, le Fonds souverain du Sultanat d’Oman compte investir dans les secteurs des mines, de l’agriculture et d’autres secteurs au Burkina Faso.

« Nous procéderons à la signature d’autres conventions et nous espérons également multiplier les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman », a déclaré à la presse, le président de la Haute autorité du Fonds souverain de Sultanat d’Oman, à l’issue de l’audience.

À cette occasion, Abdulsalam Bin Mohammad Al MurshidI a traduit les salutations de Son Altesse, le Roi du Sultanat d’Oman au président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.



